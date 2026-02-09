Llamado a cubrir dos cargos por reemplazo de jubilaciones y renuncias.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para cubrir cuatro (2) cargos en distintas áreas municipales, en el marco del proceso de ordenamiento y regularización del recurso humano.

La presente convocatoria responde exclusivamente a la necesidad de cubrir vacantes generadas por jubilaciones y renuncias producidas en el último período, y no implica ampliación de la planta de personal.

Decreto N° 351/2026. Título: 1° Llamado a Concurso Abierto para cubrir un (1) cargo de Inspector en la Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas.



Área: Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas



Modalidad: Concurso abierto.

El cargo corresponde a Inspector/a en la Secretaría Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas, con funciones vinculadas al control urbanístico, inspecciones técnicas, verificación de normativa vigente y actuaciones administrativas, los postulantes deberán presentar su documentación por mesa de entradas, en sobre cerrado sin identificar (solo con número de Decreto), entre el 4 de febrero de 2026, hasta el 13 de febrero de 2026 inclusive hasta las 13:00 horas.

Requisitos principales:

-Arquitecto/a Jr. o Maestro Mayor de Obras (excluyente)

-Manejo de AutoCAD y Excel

-Experiencia en inspecciones y procedimientos administrativos

-Disponibilidad horaria y compromiso

-Documentación a presentar:



Los postulantes deberán presentar por Mesa de Entradas, en sobre cerrado sin identificar (sólo Referencia al Concurso), la siguiente documentación:

-Curriculum Vitae

-Título habilitante en copia legalizada.

-Antecedentes Penales Provinciales y Nacionales

-Constancia de no figurar en el Registro Provincial de Violencia

-Constancia de no ser Deudor Alimentario

-Libre Deuda Municipal (Recaudaciones y Tribunal de Faltas)

-Documentación adicional que el postulante considere pertinente para su evaluación

Los postulantes seleccionados ingresarán en categoría Técnico, con permanencia mínima de cuatro (4) años en el sector.



———————————————————————————————-

Decreto N°352/2026. “ 1° Llamado a Concurso Abierto para cubrir un (1) cargo de Operario en la Secretaría de Servicios Públicos”.



Área: Secretaría de Servicios Públicos

Modalidad: Concurso Abierto.

El puesto está destinado a tareas de mantenimiento, barrido, reparación y apoyo operativo general, los postulantes deberán presentar su documentación por mesa de entradas, en sobre cerrado sin identificar (solo con número de Decreto), entre el 4 de febrero de 2026, hasta el 13 de febrero de 2026 inclusive hasta las 13:00 horas.

Requisitos principales:

-Título secundario o constancia de finalización en trámite

-Experiencia en trabajos generales (albañilería, electricidad, herramientas manuales)

-Experiencia en trabajos en altura

-Compromiso y puntualidad

-Documentación a presentar:

Los postulantes deberán presentar por Mesa de Entradas, en sobre cerrado sin identificar (sólo Referencia al Concurso), la siguiente documentación:

-Curriculum Vitae

-Título Secundario legalizado o constancia de finalización en trámite.

-Antecedentes Penales Provinciales y Nacionales

-Constancia de no figurar en el Registro Provincial de Violencia

-Constancia de no ser Deudor Alimentario

-Libre Deuda Municipal (Recaudaciones y Tribunal de Faltas)

-Documentación adicional que el postulante considere pertinente para su evaluación

Los postulantes seleccionados ingresarán en categoría Ayudante.



La convocatoria se desarrolla bajo criterios de transparencia, legalidad y equidad, respetando la normativa vigente y los acuerdos alcanzados en la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD).

El Municipio reafirma su compromiso con un proceso responsable de cobertura de vacantes, garantizando la continuidad y calidad de los servicios públicos sin incremento de la planta municipal.