Llamado a cubrir dos cargos por reemplazo de jubilaciones y renuncias.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para cubrir cuatro (2) cargos en distintas áreas municipales, en el marco del proceso de ordenamiento y regularización del recurso humano.
La presente convocatoria responde exclusivamente a la necesidad de cubrir vacantes generadas por jubilaciones y renuncias producidas en el último período, y no implica ampliación de la planta de personal.
Decreto N° 351/2026. Título: 1° Llamado a Concurso Abierto para cubrir un (1) cargo de Inspector en la Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas.
Área: Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas
Modalidad: Concurso abierto.
El cargo corresponde a Inspector/a en la Secretaría Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas, con funciones vinculadas al control urbanístico, inspecciones técnicas, verificación de normativa vigente y actuaciones administrativas, los postulantes deberán presentar su documentación por mesa de entradas, en sobre cerrado sin identificar (solo con número de Decreto), entre el 4 de febrero de 2026, hasta el 13 de febrero de 2026 inclusive hasta las 13:00 horas.
Requisitos principales:
-Arquitecto/a Jr. o Maestro Mayor de Obras (excluyente)
-Manejo de AutoCAD y Excel
-Experiencia en inspecciones y procedimientos administrativos
-Disponibilidad horaria y compromiso
-Documentación a presentar:
Los postulantes deberán presentar por Mesa de Entradas, en sobre cerrado sin identificar (sólo Referencia al Concurso), la siguiente documentación:
-Curriculum Vitae
-Título habilitante en copia legalizada.
-Antecedentes Penales Provinciales y Nacionales
-Constancia de no figurar en el Registro Provincial de Violencia
-Constancia de no ser Deudor Alimentario
-Libre Deuda Municipal (Recaudaciones y Tribunal de Faltas)
-Documentación adicional que el postulante considere pertinente para su evaluación
Los postulantes seleccionados ingresarán en categoría Técnico, con permanencia mínima de cuatro (4) años en el sector.
———————————————————————————————-
Decreto N°352/2026. “ 1° Llamado a Concurso Abierto para cubrir un (1) cargo de Operario en la Secretaría de Servicios Públicos”.
Área: Secretaría de Servicios Públicos
Modalidad: Concurso Abierto.
El puesto está destinado a tareas de mantenimiento, barrido, reparación y apoyo operativo general, los postulantes deberán presentar su documentación por mesa de entradas, en sobre cerrado sin identificar (solo con número de Decreto), entre el 4 de febrero de 2026, hasta el 13 de febrero de 2026 inclusive hasta las 13:00 horas.
Requisitos principales:
-Título secundario o constancia de finalización en trámite
-Experiencia en trabajos generales (albañilería, electricidad, herramientas manuales)
-Experiencia en trabajos en altura
-Compromiso y puntualidad
-Documentación a presentar:
Los postulantes deberán presentar por Mesa de Entradas, en sobre cerrado sin identificar (sólo Referencia al Concurso), la siguiente documentación:
-Curriculum Vitae
-Título Secundario legalizado o constancia de finalización en trámite.
-Antecedentes Penales Provinciales y Nacionales
-Constancia de no figurar en el Registro Provincial de Violencia
-Constancia de no ser Deudor Alimentario
-Libre Deuda Municipal (Recaudaciones y Tribunal de Faltas)
-Documentación adicional que el postulante considere pertinente para su evaluación
Los postulantes seleccionados ingresarán en categoría Ayudante.
La convocatoria se desarrolla bajo criterios de transparencia, legalidad y equidad, respetando la normativa vigente y los acuerdos alcanzados en la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD).
El Municipio reafirma su compromiso con un proceso responsable de cobertura de vacantes, garantizando la continuidad y calidad de los servicios públicos sin incremento de la planta municipal.