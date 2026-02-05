Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

La Secretaria de Servicios Públicos INFORMA

Feb 5, 2026

La Secretaria de Servicios Públicos, comunica a los vecinos de la zona del Puerto, Maikana, La Villa, Pinar, que en el día de mañana Viernes 6 de febrero, el servicio de agua se verá interrumpido en el horario de 08:00 a 12:00, por trabajos de reparación de un caño del bombeo.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, se recomienda tomar las precauciones del caso. Agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos.

Ante cualquier consulta se podrán comunicar a los teléfonos de la Secretaria de Servicios Públicos.📞 2944 389275 – 2944 241601

By Prensa Vla

