Las Copas de la Selección Argentina, llegan a Villa La Angostura.

Se presenta una oportunidad histórica para Villa La Angostura, la exposición de las Tres Copas ganadas por la Selección Argentina.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto, de 10:00 a 16:00 horas en el centro Convenciones

En una gestión llevada adelante por la Secretaría de Deportes, a cargo de Walter Espindola y el Presidente de LIFUBA, Sr. Horacio Fuentes, llega una excelente noticia para todos los amantes del fútbol y la comunidad en general. Gracias a estos esfuerzos, los clubes presentes en la región podrán disfrutar de una oportunidad única: la exhibición de las Tres Copas ganadas por la Selección Argentina en los últimos años. Agradeciendo también a El Club Las Piedritas que facilito junto a la Municipalidad de Villa La Angostura el espacio necesario para este evento.

Asimismo, agradecemos al Comité Ejecutivo de LIFUBA y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por hacer posible esta experiencia, que permitirá a todos los asistentes tomarse fotografías junto a estas emblemáticas copas.