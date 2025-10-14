Curso de Deportes Alternativos con puntaje docente.

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a docentes y estudiantes avanzados de Educación Física a participar del Curso de Deportes Alternativos, una propuesta formativa orientada a incorporar nuevas herramientas y metodologías para el trabajo en el ámbito educativo y deportivo.

📅 Fechas: 27 y 28 de octubre

🕗 Horario: de 8 a 12 hs y de 14 a 17 hs (ambos días por acreditación)

📍 Lugar: Gimnasio Adrián Mercado

🔗 Inscripción:

https://forms.gle/dZTi2oBHwZ5tiUVs8

El curso cuenta con puntaje docente otorgado por el Consejo Provincial de Educación y es organizado en conjunto entre la Municipalidad de Villa La Angostura y el Instituto Superior de Formación Docente N°2 – Profesorado de Educación Física de Chos Malal.

Desde la Secretaría de Deportes seguimos promoviendo la capacitación continua, el intercambio profesional y el desarrollo de nuevas propuestas que fortalezcan el crecimiento del deporte y la educación física en nuestra localidad.