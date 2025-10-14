Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Deportes Secretaría de Deportes y Juventudes

Curso de Deportes Alternativos con puntaje docente.

Oct 14, 2025

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a docentes y estudiantes avanzados de Educación Física a participar del Curso de Deportes Alternativos, una propuesta formativa orientada a incorporar nuevas herramientas y metodologías para el trabajo en el ámbito educativo y deportivo.

📅 Fechas: 27 y 28 de octubre
🕗 Horario: de 8 a 12 hs y de 14 a 17 hs (ambos días por acreditación)
📍 Lugar: Gimnasio Adrián Mercado
🔗 Inscripción:

https://forms.gle/dZTi2oBHwZ5tiUVs8

El curso cuenta con puntaje docente otorgado por el Consejo Provincial de Educación y es organizado en conjunto entre la Municipalidad de Villa La Angostura y el Instituto Superior de Formación Docente N°2 – Profesorado de Educación Física de Chos Malal.

Desde la Secretaría de Deportes seguimos promoviendo la capacitación continua, el intercambio profesional y el desarrollo de nuevas propuestas que fortalezcan el crecimiento del deporte y la educación física en nuestra localidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2025: INSCRIPCIONES ABIERTAS EN VILLA LA ANGOSTURA

Oct 13, 2025
Secretaría de Deportes

Comienza en Villa La Angostura la 7° edición de la “Patagonia Cup” Internacional de Fútbol Infantil.

Oct 7, 2025
Secretaría de Deportes

Puesta en valor de la Sala de Musculación Municipal.

Oct 6, 2025

Otras noticias

Centro de Convenciones

21° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Villa La Angostura – Del 13 al 19 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones.

14 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Gestión conjunta entre la Municipalidad de Villa La Angostura y el EPEN en Villa La Angostura, para ampliar beneficios en la localidad.

14 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Deportes Secretaría de Deportes y Juventudes

Curso de Deportes Alternativos con puntaje docente.

14 octubre, 2025 Prensa Vla
Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo se encuentra en la busqueda de perfiles laborales para futuras oportunidades de empleo.

14 octubre, 2025 Prensa Vla