Torneo de Vóley Mixto: deporte, compañerismo y alegría.

La Secretaría de Deporte y Juventud organizó un entretenido torneo de vóley mixto que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal “Adrián Mercado”, conto con la participación de estudiantes de secundaria de los institutos CPEM Nº68 y CPEM Nº17, junto a exalumnos que se sumaron a la propuesta.

La jornada deportiva se vivió en un clima de compañerismo, diversión y sana competencia, donde todos los equipos demostraron compromiso y entusiasmo a lo largo de cada partido.

Al finalizar, se entregaran premios para todos los equipos participantes, que incluyen desde tortas hasta una cena y un desayuno completo, compartiendo así no solo la instancia deportiva, sino también la celebración grupal de los premios.

Con este torneo, la Secretaría de Deporte y Juventud continúa promoviendo actividades que integran a jóvenes de diferentes edades, reforzando y fomentando valores de respeto, trabajo en equipo y recreación saludable.