Concluyó con éxito el VI Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física en Villa La Angostura

Sep 28, 2025

El Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” de Villa La Angostura fue escenario del VI Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física, que se desarrolló durante dos jornadas con una amplia convocatoria de profesionales, docentes y estudiantes de la actividad física de toda la provincia.

Con más de 300 inscriptos, el Congreso se realizó por primera vez en nuestra localidad bajo el lema “Entornos Saludables, Psicomotrices y Recreativos desde la Educación Física. Una mirada integral hacia el futuro”.

El encuentro tuvo como objetivo principal actualizar conocimientos, compartir herramientas pedagógicas y promover estrategias innovadoras para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en el ámbito del deporte y la actividad física. La jornada se dividieron en practicas teóricas en el Centro de Congresos y Convenciones y practicas físicas en el Predio del playón y Gimnasio Enrique Barbagelata.

Profesores y profesoras de Educación Física de distintos puntos de la provincia compartieron un espacio de capacitación y encuentro en nuestra localidad, fortaleciendo la actividad física en el sur neuquino y dejando un balance altamente positivo.

