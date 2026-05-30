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Secretaría de Atención al Vecino

Renovación de autoridades de la Junta Vecinal del Barrio El Mallín

May 29, 2026

Este viernes se llevó adelante la elección para la renovación de autoridades de la Junta Vecinal del barrio El Mallín, en una jornada que contó con una importante participación de vecinos y vecinas.
El proceso se desarrolló con normalidad y fue supervisado por la Secretaría de Atención al Vecino de la Municipalidad, a cargo del Secretario Alejo Grechi, junto al Subsecretario César Calderón, quienes actuaron como veedores de la votación.
Participaron un total de 213 vecinos. La lista encabezada por Florencia Tegano obtuvo 150 votos, mientras que la lista encabezada por Jorge Lavados, recibió 62 sufragios, con un voto nulo de los 213 electores
Desde el Municipio se destacó el compromiso de la comunidad con la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones barriales, felicitando a las nuevas autoridades electas y agradeciendo a todos los vecinos que formaron parte de esta jornada democrática.

By Prensa Vla

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