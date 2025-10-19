Cuerpos en Movimiento: una tarde de conciencia y bienestar.

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, esta tarde se llevó adelante la jornada “Cuerpos en Movimiento” en el estacionamiento del Hospital Dr. Oscar Arraíz.

La propuesta, organizada por el Área de la Mujer, Secretaría de Deportes y Juventud y la Fundación S.E.N.O., y el Hospital Oscar Arraiz, convocando a vecinas y vecinos de todas las edades para compartir una tarde de actividad física, charlas informativas y música en vivo.

Durante la jornada se realizaron distintas clases abiertas de ritmos, jumping y fitness de combate, así como charlas sobre nutrición, autoexamen y mamografía, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado integral de la salud. También participaron el grupo de danzas de Lorena Cobos y se disfrutó de un cierre musical a cargo de Alejo, generando un ambiente alegre y participativo.

El encuentro combinó conciencia, movimiento y comunidad, recordando la importancia de la detección temprana y del acompañamiento colectivo en la lucha contra el cáncer de mama. La actividad, que contó con una destacada participación, fue una invitación a moverse, compartir y vestirse de rosa por una causa que nos involucra a todos y todas.