El Área de Juventudes de la Secretaría de Deportes y el Área de Diversidad de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludable brinda una encuesta para todos los jóvenes de la localidad para conocer sus intereses.

A partir del trabajo articulado entre el Área de Juventudes de la Secretaria de Deportes y el Área de Diversidad de la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables de la Municipalidad de Villa La Angostura creemos que es necesario y fundamental escuchar a las juventudes de nuestra localidad para conocer de primera mano cuáles son sus intereses, gustos e información que poseen y partir de ahí para dar respuesta a sus inquietudes.

Queremos escucharte!

¡completa este formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFWvv_t0warWPVyVjWLMEwoihLVJR-TwTlgitg_TxyRK0byQ/viewform



