La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Publica informá que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.º 14/25

Se informa que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.º 14/25, correspondiente al proyecto de construcción de viviendas unifamiliares y un Salón de Usos Múltiples (SUM), ubicado en el lote con Nomenclatura Catastral N.º 16-20-071-1463, en calle Cerro Dormilón, Área “El Mercado”, ejido municipal de Villa La Angostura.

El proyecto es promovido por el Sr. Patricio James, proyecto a cargo del profesional Arq. Martin Rivas y el expediente asociado es el N.º 03-J-25, elaborado por una consultora ambiental registrada en el Municipio.

El documento podrá ser consultado y difundido por un período de 15 días hábiles, conforme a lo estipulado por la Ordenanza N.º 1580/04, venciendo dicho plazo el día 23 de octubre de 2025.

Para mayor información o consultas adicionales, los interesados podrán dirigirse a la Dirección de Ambiente, ubicada en Av. Nahuel Huapi N.º 429, en esta localidad.