La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Publica  informa que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.º 13/25.

Se informa que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.º 13/25, correspondiente al proyecto de un complejo habitacional multifamiliar, ubicado en el lote con Nomenclatura Catastral N.º 16-20-062-8470, en el barrio Jarama.

El proyecto es propiedad de Emprendimientos del Lago SRL, gestionado por el Arq. Juan Agoni. El expediente asociado es el N.º 4-E-25, elaborado por un consultor ambiental registrado en el Municipio.

El documento podrá ser consultado y difundido por un período de 15 días hábiles, conforme a lo estipulado por la Ordenanza N.º 1580, venciendo dicho plazo el día 23 de octubre de 2025.

Para mayor información o consultas adicionales, los interesados podrán dirigirse a la Dirección de Ambiente, ubicada en calle Av. Nahuel Huapi N.º 429, en esta localidad.