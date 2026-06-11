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Información de Villa La Angostura

Dirección de Medio Ambiente Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL – PROYECTO “NORDIK III”

Jun 11, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra disponible para consulta pública el Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente al proyecto “Nordik III”, tramitado mediante Expediente N.° 14-C-23.

El proyecto prevé la construcción de módulos de departamentos, locales comerciales y estacionamientos, a desarrollarse en el lote identificado con la Nomenclatura Catastral N.° 16-20-070-6482, ubicado sobre Bv. Pascotto, ejido municipal de Villa La Angostura.

La publicación se realiza en el marco del procedimiento establecido por la Ordenanza Municipal

N.° 1580/04, sobre Evaluación de Impacto Ambiental.

A partir de la fecha de publicación, se habilita un período de quince (15) días hábiles para la presentación de observaciones u oposiciones debidamente fundadas por parte de organismos, entidades o personas interesadas.

Las presentaciones deberán realizarse por los canales administrativos correspondientes de la Municipalidad de Villa La Angostura, indicando como referencia el Expediente N.° 14-C-23 – Proyecto Nordik III.

Finalizado el período de oposición, y en caso de no mediar presentaciones que ameriten una revisión técnica o administrativa, continuará el trámite correspondiente conforme la normativa vigente.

DIA 10-F-25 NordikDescarga

By Prensa Vla

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