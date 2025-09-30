Declaración de Impacto Ambiental N°12/25 – Telesilla Cuádruple Cerro Bayo

Se informa a la comunidad que se encuentra disponible para su consulta la Declaración de Impacto Ambiental N.° 12/25, correspondiente al proyecto “Telesilla Cuádruple en Centro de Esquí Cerro Bayo” (expediente de Obra Particular 26-C-25), que contempla la construcción e instalación de un nuevo medio de elevación emplazado en el sector suroeste del Cerro Bayo, dentro del ejido municipal de Villa La Angostura.

El proyecto es impulsado por Cerro Bayo S.A., y el profesional proyectista Arq. Gabriel Fachado, y cuenta con la participación de profesionales responsables en materia ambiental, forestal, geológica y de higiene y seguridad.

El documento permanecerá a disposición del público por el plazo de quince (15) días hábiles, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N.° 1580/04, hasta el día 22 de octubre de 2025 inclusive.

Para consultas adicionales, los interesados podrán dirigirse a la Dirección de Ambiente, ubicada en Av. Nahuel Huapi N.º 429, Villa La Angostura.