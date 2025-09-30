Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Declaración de Impacto Ambiental N°12/25 – Telesilla Cuádruple Cerro Bayo

Sep 30, 2025

Se informa a la comunidad que se encuentra disponible para su consulta la Declaración de Impacto Ambiental N.° 12/25, correspondiente al proyecto “Telesilla Cuádruple en Centro de Esquí Cerro Bayo” (expediente de Obra Particular 26-C-25), que contempla la construcción e instalación de un nuevo medio de elevación emplazado en el sector suroeste del Cerro Bayo, dentro del ejido municipal de Villa La Angostura.

El proyecto es impulsado por Cerro Bayo S.A., y el profesional proyectista Arq. Gabriel Fachado, y cuenta con la participación de profesionales responsables en materia ambiental, forestal, geológica y de higiene y seguridad.

El documento permanecerá a disposición del público por el plazo de quince (15) días hábiles, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N.° 1580/04, hasta el día 22 de octubre de 2025 inclusive.

Para consultas adicionales, los interesados podrán dirigirse a la Dirección de Ambiente, ubicada en Av. Nahuel Huapi N.º 429, Villa La Angostura.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pulica, informa que la quema controlada continua habilitada hasta el 31 de Octubre.

Sep 30, 2025
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

La Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública informa que está disponible para el público la Declaración de Impacto Ambiental Nº 11/25 correspondiente al proyecto de una vivienda unifamiliar, ubicada en el barrio Country Club Cumelén.

Sep 26, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

¡Últimos días para tratar los residuos forestales antes de la veda de quema!

Sep 23, 2025

Otras noticias

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Declaración de Impacto Ambiental N°12/25 – Telesilla Cuádruple Cerro Bayo

30 septiembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pulica, informa que la quema controlada continua habilitada hasta el 31 de Octubre.

30 septiembre, 2025 Prensa Vla
Cultura Deportes

Jóvenes ajedrecistas de Villa La Angostura se destacaron en el Campeonato Provincial 2025

30 septiembre, 2025 Prensa Vla
Oficina de Empleo Secretaría de Gobierno

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita a participar del curso de Excel y Hoja de Cálculo para gestión de ventas y clientes.

30 septiembre, 2025 Prensa Vla