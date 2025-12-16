DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL N°: 16/25

Se informa que está disponible para el público la Declaración de Impacto Ambiental Nº 16/25 correspondiente al proyecto de seis viviendas unifamiliares, ubicadas en el lote NC: 16-21-052-9361 en el barrio Las Balsas. Este proyecto es propiedad de la Sra. Elsa Beatriz Mancini y está siendo gestionado por el Arq. Martin Rivas. El expediente relacionado es el 34-M-25, elaborado por el consultor ambiental: Teresita Gómez.

El documento estará a disposición para su consulta y difusión durante un período de 15 días hábiles, conforme a lo estipulado por la Ordenanza Nº 1580. El vencimiento de dicha publicación será el día 12/01/2026.

Para realizar consultas adicionales, dirigirse a la oficina de la Dirección de Ambiente, ubicada en Calafate Nº 25, en esta localidad.

Villa la Angostura, 16 de diciembre de 2025