Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino informa el cronograma de volquetes.

Oct 26, 2025

Se comunica a los vecinos el siguiente cronograma de volquetes para la semana del lunes 27 de octubre al sábado 1 de Noviembre.

Los Horarios para depositar los residuos son de 8:00hs a las 16:00hs.

Prohibido tirar Domiciliarios y/o Forestales

Hacemos la siguiente aclaración, en pos de mantener el orden y limpieza, pedimos encarecidamente a los vecinos que no sobrecarguen los volquetes, la idea es llegar a todos los barrios y volver a empezar, pero necesitamos de la buena voluntad de todos para trabajar de forma ordenada.

Los puntos donde se colocan los volquetes, fueron solicitados desde esta área a cada presidente y/o referente barrial.

Por eso es importante que aquellos barrios que están sin comisión se puedan organizar con los vecinos para trabajar mancomunadamente con la Municipalidad.

Lunes 27/10/25-

Barrios: Las Margaritas .Calles, Barbagelata y Marimon (Plaza Margaritas) 15 Viviendas, Olivero mitad de cuadra. (boca calle)

Martes 28/10/25

– Barrio: Las Piedritas . Calle Las flores “plaza Evita” (donde están los volquetes individuales) A.V Huemúl y las Flores (frente a Cruz del Sur)

Miércoles 29/10/25

– Barrios Bandurrias/Parque Arauco.Calle esquina camino al cóndor y calle 84. (B° Bandurrias) Calle esquina camino al cóndor y calle maitland. (B° Parque Arauco)

Jueves 30/10/25

– Barrio: Las Balsas. Calle Osa Mayor al 100 Calles Alfa centauro y Polari

Viernes 31/10/25

– B° El Once. Calafate 300/400.(mitad de cuadra) Millaqueo esq Michay.

Sábado 01/11/25

– B° Los Volcanes. Tromen y Copahue

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino INFORMA el Cronograma de volquetes

Oct 20, 2025
Secretaría de Atención al Vecino

Secretaria de Atención al Vecino Cumplimiento de la Ordenanza N° 1319/2002 del Cementerio Local

Oct 18, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Atención al Vecino Vivero

La Secretaría de Atención al Vecino junto a el Vivero Municipal agasajó a las mamás en su día.

Oct 17, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Elecciones en Villa La Angostura

26 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Prefectura asistió a un pasajero que sufrió un ataque epiléptico durante una excursión turística

26 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Encuentro lleno de voces, risas y participación en el Consejo de Niñas y Niños de Villa La Angostura

26 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino informa el cronograma de volquetes.

26 octubre, 2025 Prensa Vla