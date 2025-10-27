La Secretaría de Atención al Vecino informa el cronograma de volquetes.

Se comunica a los vecinos el siguiente cronograma de volquetes para la semana del lunes 27 de octubre al sábado 1 de Noviembre.
Los Horarios para depositar los residuos son de 8:00hs a las 16:00hs.
Prohibido tirar Domiciliarios y/o Forestales
Hacemos la siguiente aclaración, en pos de mantener el orden y limpieza, pedimos encarecidamente a los vecinos que no sobrecarguen los volquetes, la idea es llegar a todos los barrios y volver a empezar, pero necesitamos de la buena voluntad de todos para trabajar de forma ordenada.
Los puntos donde se colocan los volquetes, fueron solicitados desde esta área a cada presidente y/o referente barrial.
Por eso es importante que aquellos barrios que están sin comisión se puedan organizar con los vecinos para trabajar mancomunadamente con la Municipalidad.
Lunes 27/10/25-
Barrios: Las Margaritas .Calles, Barbagelata y Marimon (Plaza Margaritas) 15 Viviendas, Olivero mitad de cuadra. (boca calle)
Martes 28/10/25
– Barrio: Las Piedritas . Calle Las flores “plaza Evita” (donde están los volquetes individuales) A.V Huemúl y las Flores (frente a Cruz del Sur)
Miércoles 29/10/25
– Barrios Bandurrias/Parque Arauco.Calle esquina camino al cóndor y calle 84. (B° Bandurrias) Calle esquina camino al cóndor y calle maitland. (B° Parque Arauco)
Jueves 30/10/25
– Barrio: Las Balsas. Calle Osa Mayor al 100 Calles Alfa centauro y Polari
Viernes 31/10/25
– B° El Once. Calafate 300/400.(mitad de cuadra) Millaqueo esq Michay.
Sábado 01/11/25
– B° Los Volcanes. Tromen y Copahue