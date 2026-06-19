Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino informa el Cronograma de Volquetes

Jun 19, 2026

Se comunica a los vecinos el siguiente cronograma de volquetes para la semana del lunes 22 de junio al viernes 26 de junio. Los horarios para depositar los residuos son de 10:00 hs a 16:00 hs.

Prohibido tirar domiciliarios, forestales y/o escombros

Hacemos la siguiente aclaración: en pos de mantener el orden y limpieza, pedimos encarecidamente a los vecinos que no sobrecarguen los volquetes. La idea es llegar a todos los barrios y volver a empezar, pero necesitamos de la buena voluntad de todos para trabajar de forma ordenada.

Los puntos donde se colocan los volquetes fueron solicitados desde esta área a cada presidente y/o referente barrial. Por eso es importante que aquellos barrios que están sin comisión se puedan organizar con los vecinos para trabajar mancomunadamente con la Municipalidad.

Lunes 22 – Barrio Norte

  • Calles Chos Malal y Zapala.
  • Calles Lacar y Aluminé.

Martes 23 – Barrio Peumayén

  • Calles Domingo Quintana y Domingo Barría.
  • Calles Roberto Ávila y Aníbal Tierno.

Miércoles 24 – Barrio Las Piedritas

  • Calle Maquehue y Huemul.
  • Calle Las Fucsias (estacionamiento frente al Centro de Salud).

Jueves 25 – B° El Pinar

  • Calle Benisch y Aurora Álvarez.

Viernes 26 – B° 7 Lagos (Macro I)

  • Lago Correntoso (al lado del tanque de agua).
  • Filo Hua Hum (al lado del contenedor de residuos).

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Protección civil Secretaría de Atención al Vecino Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial Secretaría de Servicios Públicos Seguridad, Tránsito, Transporte y Protección Civil

Se realizó la segunda reunión de coordinación del Plan de Invierno 2026.

Jun 12, 2026
Secretaría de Atención al Vecino

Se realizó la Asamblea de la Junta Vecinal del barrio El Pinar

Jun 6, 2026
Secretaría de Atención al Vecino

Subsidio de energía (E.P.E.N)

Jun 6, 2026

Otras noticias

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Alerta amarilla por lluvias para Villa La Angostura.

19 junio, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino informa el Cronograma de Volquetes

19 junio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Auditoría Municipal brindó una capacitación sobre procedimientos administrativos y contrataciones públicas.

18 junio, 2026 Prensa Vla
Secretaria de Turismo

Convocatoria abierta para informante turístico – Secretaría de Turismo.

18 junio, 2026 Prensa Vla