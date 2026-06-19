La Secretaría de Atención al Vecino informa el Cronograma de Volquetes

Se comunica a los vecinos el siguiente cronograma de volquetes para la semana del lunes 22 de junio al viernes 26 de junio. Los horarios para depositar los residuos son de 10:00 hs a 16:00 hs.

Prohibido tirar domiciliarios, forestales y/o escombros

Hacemos la siguiente aclaración: en pos de mantener el orden y limpieza, pedimos encarecidamente a los vecinos que no sobrecarguen los volquetes. La idea es llegar a todos los barrios y volver a empezar, pero necesitamos de la buena voluntad de todos para trabajar de forma ordenada.

Los puntos donde se colocan los volquetes fueron solicitados desde esta área a cada presidente y/o referente barrial. Por eso es importante que aquellos barrios que están sin comisión se puedan organizar con los vecinos para trabajar mancomunadamente con la Municipalidad.

Lunes 22 – Barrio Norte

Calles Chos Malal y Zapala.

Calles Lacar y Aluminé.

Martes 23 – Barrio Peumayén

Calles Domingo Quintana y Domingo Barría.

Calles Roberto Ávila y Aníbal Tierno.

Miércoles 24 – Barrio Las Piedritas

Calle Maquehue y Huemul.

Calle Las Fucsias (estacionamiento frente al Centro de Salud).

Jueves 25 – B° El Pinar

Calle Benisch y Aurora Álvarez.

Viernes 26 – B° 7 Lagos (Macro I)

Lago Correntoso (al lado del tanque de agua).

Filo Hua Hum (al lado del contenedor de residuos).