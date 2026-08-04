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Secretaría de Servicios Públicos

Información sobre el Mantenimiento Vial – Secretaría de Servicios Públicos.

Ago 3, 2026

A raíz de reiterados reclamos que la secretaria de servicios públicos está recibiendo por el mal estado de las calles, queremos informarles a los vecinos que para que las máquinas puedan realizar el trabajo de perfilado o nivelación las condiciones climáticas deben ser ideales. Esto quiere decir que si bien el suelo debe estar húmedo, no debe tener exceso de agua o presencia de helada ya que trabajar en esas condiciones complica aún más la transitabilidad; por lo que en esta época del año se prioriza el trabajo en el despeje de nieve o repaso de laterales para que drene el agua más rápido. ( Por lo general se puede intervenir recién 48 hs después de una gran lluvia)

Ademas se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Planeamiento, Hacienda y el Concejo Deliberante en el expediente 223 – ssp – 26 que trata la adquisición de 3360 m3 de ripio para los barrios Las Balsas, Volcanes y Norte, Calle 25 y 27 para poder tener disponible material de relleno y compactación en la temporada de primavera verano 2026/2027

By Prensa Vla

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