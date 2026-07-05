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Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino informa nuevo cronograma de volquetes.

Jul 5, 2026

Se comunica a los vecinos el siguiente cronograma de volquetes para la semana del lunes 06 de Julio al viernes 10 de Julio. Los Horarios para depositar los residuos son de  10:00hs a las 16:00hs. Prohibido tirar Domiciliarios, Forestales y/o Escombros.

Hacemos la siguiente aclaración, en pos de mantener el orden y limpieza, pedimos encarecidamente a los vecinos que no sobrecarguen los volquetes, la idea es llegar a todos los barrios y volver a empezar, pero necesitamos de la buena voluntad de todos para trabajar de forma ordenada.

Los puntos donde se colocan los volquetes, fueron  solicitados desde esta área a cada presidente y/o referente barrial. Por eso es importante que aquellos barrios que están sin comisión se puedan organizar con los vecinos para trabajar mancomunadamente con la Municipalidad.

By Prensa Vla

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