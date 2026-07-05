La Secretaría de Atención al Vecino informa nuevo cronograma de volquetes.

Se comunica a los vecinos el siguiente cronograma de volquetes para la semana del lunes 06 de Julio al viernes 10 de Julio. Los Horarios para depositar los residuos son de 10:00hs a las 16:00hs. Prohibido tirar Domiciliarios, Forestales y/o Escombros.

Hacemos la siguiente aclaración, en pos de mantener el orden y limpieza, pedimos encarecidamente a los vecinos que no sobrecarguen los volquetes, la idea es llegar a todos los barrios y volver a empezar, pero necesitamos de la buena voluntad de todos para trabajar de forma ordenada.

Los puntos donde se colocan los volquetes, fueron solicitados desde esta área a cada presidente y/o referente barrial. Por eso es importante que aquellos barrios que están sin comisión se puedan organizar con los vecinos para trabajar mancomunadamente con la Municipalidad.