Informe sobre los trabajos desplegados en el marco del Operativo Invierno.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa el estado de los trabajos desplegados en el marco del Operativo Invierno para garantizar la transitabilidad y el acceso a los servicios esenciales. Estas tareas son llevadas adelante mediante la labor coordinada entre distintas áreas municipales claves como la Dirección de Protección Civil Municipal, a cargo de Aldana Rodríguez, que desde primera hora recorrió, junto a parte de su equipo, los sectores definidos como críticos; la Secretaría de Atención al Vecino, encabezada por Alejo Gecchi, canalizando y respondiendo a los requerimientos de la población; y la Secretaría de Servicios Públicos, dirigida por Paulina Goycochea, coordinando las tareas operativas de despeje e intervención vial. Todo este despliegue cuenta con el constante acompañamiento e impulso de la Secretaría de Gobierno, que articula además los esfuerzos con instituciones públicas de orden provincial como la Policía del Neuquén y Vialidad Provincial.

Durante el transcurso del día de ayer, las tareas viales con motoniveladoras y maquinaria de menor porte se enfocaron prioritariamente en asegurar la circulación del transporte público, el acceso al Hospital y centros de salud, así como el perfilado de las arterias principales de la localidad, incluyendo sectores como Bandurrias, Correntoso, Manzano, Alto Manzano, calle 25 y la zona céntrica. Asimismo, sobre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 66 se mantuvieron tareas de prevención, colocación de cadenas y trabajos de limpieza vial junto a equipos de la Provincia del Neuquén para asegurar un tránsito fluido hacia el Cerro Bayo. Actualmente, los accesos a los distintos barrios se encuentran transitables tras las verificaciones realizadas en territorio.

Frente a la alerta meteorológica amarilla por nevadas que rige en la localidad hasta la jornada de mañana inclusive, la gestión municipal mantiene un monitoreo permanente gracias al aporte del área técnica de la Secretaría de Planificación, que brinda informes continuos sobre los pronósticos arrojados por las estaciones meteorológicas locales. Ante este escenario, se ha establecido un esquema preventivo estratégico dejando apostadas de manera fija dos máquinas viales, una en el barrio Arauco y otra en el barrio Manzano, con el propósito de estar a presto para eventuales nevadas a primera hora de la mañana y evitar demoras por el traslado de maquinaria vial.

De acuerdo con la planificación operativa establecida, los trabajos de despeje comenzarán siempre desde los extremos del ejido hacia el interior, iniciando en Arauco, Manzano y sectores lindantes, para luego avanzar hacia el casco céntrico y barrios más próximos, donde la Secretaría de Servicios Públicos ya cuenta con motoniveladoras, retroexcavadoras y minicargadoras dispuestas. Se recuerda que la prioridad de despeje será en primera instancia garantizar la permeabilidad y respuesta rápida para los vehículos de emergencia del Hospital, la Policía y los Bomberos en las arterias principales, para posteriormente continuar con las calles internas. Se solicita a la comunidad extremar los cuidados al circular y mantenerse informada a través de las vías oficiales del Municipio.