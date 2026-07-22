Convocatoria a Asamblea General para la renovación de autoridades de la Junta Vecinal del Barrio Volcanes

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que la Junta Vecinal del Barrio Volcanes convoca a los vecinos a participar de la Asamblea General para la renovación de sus autoridades.

La asamblea se llevará a cabo el sábado 1 de agosto de 2026, a las 15:00 horas, en Domuyo 290 (al lado del lavadero).

Asimismo, se informa que la Secretaría de Atención al Vecino actuará como veedora del acto eleccionario, en representación del Poder Ejecutivo Municipal, garantizando el normal desarrollo del proceso de renovación de autoridades.

Se invita a los vecinos del Barrio Volcanes a participar de esta instancia democrática, fundamental para fortalecer la participación comunitaria y el trabajo conjunto en beneficio del barrio.