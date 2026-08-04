El Intendente Javier Murer participó de la inauguración de la EPET N° 25 en Plottier y destacó el avance de la futura EPET N° 28 de Villa La Angostura.

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, participó este lunes del acto de inauguración del nuevo edificio de la EPET N° 25 de Plottier, encabezado por el gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, en el marco del plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa técnica que impulsa el Gobierno Provincial.

Durante la ceremonia, el Gobernador reafirmó que la construcción de escuelas técnicas constituye una política estratégica para garantizar más oportunidades a los jóvenes neuquinos y confirmó que continúan en ejecución los nuevos edificios de diez EPET en toda la provincia, entre ellas la EPET N° 28 de Villa La Angostura.

Del acto también participaron estudiantes de la EPET N° 28 de Villa La Angostura, acompañados por la directora Estefanía Méndez, junto a profesores y personal de la institución, quienes compartieron esta significativa jornada que simboliza el crecimiento de la educación técnica en la provincia y fortalece las expectativas por la concreción del futuro edificio para la localidad.

La presencia del intendente Javier Murer en este importante acto refleja el acompañamiento permanente del Municipio a las gestiones que permitirán concretar una obra largamente esperada por la comunidad educativa local.

La futura EPET N° 28 significará un salto de calidad para la educación técnica en Villa La Angostura, brindando a estudiantes y docentes un edificio propio, moderno y adecuado para el desarrollo de las distintas especialidades.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se destacó la importancia de que la localidad forme parte de este proceso histórico de inversión en infraestructura educativa, reafirmando el compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno Provincial para que la futura EPET N° 28 se convierta en una realidad para las familias angosturenses.