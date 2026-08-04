Nueva Muestra en el Mac: “Cascada de emociones”.

Llega a Villa La Angostura la obra de Caterina Demich, artista abstracta y colorista de El Bolsón que transforma las emociones en puro color, textura y movimiento. En su obra, la pintura funciona como un espacio de meditación.

Formada desde 2019 junto a Julia Bachfischer en Senderos del Arte, Caterina traslada su sensibilidad como estilista y experta en colorimetría al lienzo: la teoría del color, los matices y la energía cromática atraviesan cada una de sus piezas para invitar a una conexión emocional profunda.

📌 DATOS DE LA EXPOSICIÓN:

📅 Del 8 al 27 de Agosto

📍 MAC – Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier”(Cerro Centinela 325, Villa La Angostura)

🎟️ Entrada libre y gratuita