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Cultura

Recital de Guitarras en el Mac.

Ago 3, 2026

Este sábado 8 de agosto nos preparamos para una noche única dedicada a lo mejor de la música argentina y latinoamericana, de la mano de dos grandes referentes de la guitarra: Juanjo Miraglia y Daniel Ducos.

📌 ¿DÓNDE Y CUÁNDO?

📅 Sábado 8 de Agosto – 🕗 20:00 hs

📍 MAC – Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier”(Cerro Centinela 325, Villa La Angostura)

🎟️ Entrada libre y gratuita

ARTISTAS:

Juanjo Miraglia Guitarrista, arreglador y compositor. Nombrado Embajador Cultural de Brandsen, cuenta con una vasta trayectoria en tango, folklore, jazz y blues. Ha compartido escenario con figuras emblemáticas como Pappo, Luis Salinas, Eladia Blázquez, Juan Falú y La Mississippi, y lidera proyectos como la Orquesta ForFai y Bariloche Tango Trío.

Daniel Ducos: Profesor de Guitarra, Maestro de Música y Director Orquestal. Galardonado en festivales como Pre-Cosquín y Guitarras del Mundo, y exdirector de la Orquesta Escuela Municipal de VLA. Se ha presentado como solista e integrante de destacadas formaciones (como Troverías y La Chorativa) en importantes escenarios de Argentina, Brasil y Paraguay.

By Prensa Vla

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