Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino informa el nuevo cronograma de volquetes.

Nov 3, 2025

Se comunica a los vecinos el siguiente cronograma de volquetes para la semana del lunes 03 de Noviembre al Viernes 7 de Noviembre.

Los Horarios para depositar los residuos son de 8:00hs a las 16:00hs. Prohibido tirar Domiciliarios y/o Forestales.

Hacemos la siguiente aclaración, en pos de mantener el orden y limpieza, pedimos encarecidamente a los vecinos que no sobrecarguen los volquetes, la idea es llegar a todos los barrios y volver a empezar, pero necesitamos de la buena voluntad de todos para trabajar de forma ordenada.

Los puntos donde se colocan los volquetes, fueron solicitados desde esta área a cada presidente y/o referente barrial.

Por eso es importante que aquellos barrios que están sin comisión se puedan organizar con los vecinos para trabajar mancomunadamente con la Municipalidad.

Lunes 03/11/25

– Barrios: Peumayen.Calles, Barria Entre la Plaza y espacio Verde- Calle Marimon y Ávila.

Martes 04/11/25

– Barrio: Calafate. 1 rotonda central del barrio. 1 espacio verde mitad de cuadra Bianchi a mano izquierda.

Miércoles 05/11/25

– Barrio Inacayal. Calle Munar sobre la esquina de la plaza. Calle Pedro Vidal esquina de plaza.

Jueves 06/11/25

– Barrio: Tres cerros.Calle Rio Limay esquina Rio Malleo.

Jueves 06/11/25

– Barrio: 7 Lagos.Lago Filo Hua-Hum esquina Lago Escondido.

Viernes 07/11/25

– B° El Cruce. Calle Topa- Topa 259.

By Prensa Vla

