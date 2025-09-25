Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Zoonosis

La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de Vacunación Antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

Sep 24, 2025

🙌🏻La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Zoonosis, invita a todos los vecinos a participar en una jornada de atención veterinaria que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre, en la calle Retamas 81, ex Chaco.

📌La actividad se realizará de 14 a 16 hs y tiene como objetivo promover la cuidado y bienestar de las mascotas, fomentando la tenencia responsable y la prevención de enfermedades.

👉🏻Los servicios que se ofrecerán en la jornada son:

💉Vacunación antirrábica gratuita.

✍️Inscripción para castración de mascotas.

💊Entrega de desparasitarios.

✔️Se recomienda a los dueños de mascotas acudir en horario y aprovechar de estas importantes campañas para la salud de sus animales y la comunidad.

📞Para mayor información, comunicarse con la oficina de Zoonosis – 2944 241635.¡Participá y cuidá a tus animales!🐾

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

Sep 17, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

La Dirección de Zoonosis, llevara a cabo la inscripción para castraciónes.

Sep 9, 2025
Comunicado Zoonosis

La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

Sep 1, 2025

Otras noticias

Cultura Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Desde el Área de Adultos/as Mayores se llevó a cabo ayer, martes 23 de septiembre, una caminata cultural destinada a personas mayores de 60 años.

24 septiembre, 2025 Prensa Vla
Zoonosis

La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de Vacunación Antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

24 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de un Microtaller sobre Sistemas de Información Geográfica.

23 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, invita al Taller Situación de Residuos

23 septiembre, 2025 Prensa Vla