La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

🙌🏻La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Zoonosis, invita a todos los vecinos a participar en una jornada de atención veterinaria que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre, en la calle Retamas 81, ex Chaco.

📌La actividad se realizará de 14 a 16 hs y tiene como objetivo promover la cuidado y bienestar de las mascotas, fomentando la tenencia responsable y la prevención de enfermedades.

👉🏻Los servicios que se ofrecerán en la jornada son:

💉Vacunación antirrábica gratuita.

✍️Inscripción para castración de mascotas.

💊Entrega de desparasitarios.

✔️Se recomienda a los dueños de mascotas acudir en horario y aprovechar de estas importantes campañas para la salud de sus animales y la comunidad.

📞Para mayor información, comunicarse con la oficina de Zoonosis – 2944 241635.¡Participá y cuidá a tus animales!🐾