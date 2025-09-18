La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Dirección de Zoonosis, informa a la comunidad sobre las próximas campañas de salud y bienestar animal que se llevarán a cabo
El Viernes 19 de Septiembre, en las Retamas 81 (ex chaco) se realizarán las siguientes actividades:
– Vacunación Antirrábica
– Inscripción para Castración
– Entrega de Desparasitarios
El horario de atención será de 14:30 a 16:30 horas.
Es importante recordar a los vecinos que, para participar, deben respetar el orden de llegada y cumplir con las siguientes recomendaciones:
– Llevar a tu perro con correa y bozal si es necesario.
– Para los gatos, utilizá jaulita, cajita o mochila.
– Caninos y felinos, a partir de los 4 meses
Además, en esta jornada también se inscribirá para el proceso de castración.
¡No olvides respetar el horario y colaborar con las normas para garantizar un evento ordenado y seguro para todos!