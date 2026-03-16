Jornada de Atención Veterinaria Municipal.

Durante la jornada del viernes 13 de marzo, se llevaron adelante distintas acciones de atención y cuidado animal.

En el marco de esta actividad se realizaron 45 vacunaciones, 29 desparasitaciones y se registraron 6 animales para esterilización, cuyos turnos serán programados próximamente.

Estas acciones forman parte de las políticas de tenencia responsable y cuidado de la salud animal, que la Municipalidad de Villa La Angostura impulsa de manera permanente para promover el bienestar de las mascotas y la convivencia responsable en la comunidad.