Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Zoonosis

Jornada de Atención Veterinaria Municipal.

Mar 16, 2026

Durante la jornada del viernes 13 de marzo, se llevaron adelante distintas acciones de atención y cuidado animal.

En el marco de esta actividad se realizaron 45 vacunaciones, 29 desparasitaciones y se registraron 6 animales para esterilización, cuyos turnos serán programados próximamente.

Estas acciones forman parte de las políticas de tenencia responsable y cuidado de la salud animal, que la Municipalidad de Villa La Angostura impulsa de manera permanente para promover el bienestar de las mascotas y la convivencia responsable en la comunidad.

By Prensa Vla

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