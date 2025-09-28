Exitosa campaña de vacunación y de inscripción para castración gratuita organizada por la Dirección de Zoonosis.

La Dirección de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, realizó el pasado sábado 27 de septiembre una exitosa campaña gratuita de vacunación antirrábica para mascotas de la localidad.

La jornada, encabezada por el veterinario Eric Cappello junto al equipo de Zoonosis, permitió aplicar un importante número de dosis, reforzando la prevención de esta enfermedad y promoviendo el cuidado responsable.

Además, se impulsó la inscripción para castraciones gratuitas, alentando prácticas responsables en la tenencia de animales.

Se invita a la comunidad a sumarse a las próximas iniciativas destinadas a la protección de las mascotas y al bienestar colectivo.

Para cualquier consultas con la Dirección de Zoonosis se pueden comunicar al teléfono 2944241635

o acercarse a Avenida 7 Lagos 41 (y Huiliches) oficina 5 – de Lunes a Viernes de 7 a 14hs