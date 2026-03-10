La Dirección de Zoonosis realizo relevamiento en los parajes Arbolito y Colorado.

La Dirección de Zoonosis de Villa La Angostura, dependiente de la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, ha estado realizando relevamientos, vacunación antirrábica y entrega de desparasitarios para mascotas en los parajes Arbolito y Colorado.

También han estado trabajando en la inscripción para castraciones gratuitas y han realizado controles antirrábicos y chipeos.

La Dirección de Zoonosis de Villa la Angostura, ofrece varios servicios para el cuidado de tus mascotas.

Para más información, pueden contactar a la Dirección de Zoonosis en Avda. 7 Lagos y Huiliches, oficina 5. – Contacto: 2944241635

