Deportes

Gran Triunfo del Boxeador Angosturense, Romeo Mondino de la Escuela Municipal de Box.

Nov 2, 2025

La Escuela Municipal de Boxeo de Villa La Angostura participo este Sábado por la noche de una importante velada boxistica regional en el Gimnasio “Seis Estrellas” de la ciudad de Rincón de los Sauces.
El pugilista Romeo Mondino, de 18 años, es uno de los boxeadores de la Escuela Municipal de Box, quien viajo para combatir en la categoría de hasta 69 kilos, logrando imponerse a su contrincante.

La escuela también ha tenido otras participaciones destacadas, en estos últimos meses como la velada boxística en la capital neuquina, donde tres pugilistas de Villa La Angostura subieron al ring: Mario Reyes, Agustín Flores y Romeo Mondino.
La Escuela Municipal de Box, está a cargo del experimentado entrenador Antonio Flores.

