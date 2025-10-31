Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Hoy Finaliza la temporada de quemas de residuos forestales en Villa La Angostura.

Oct 31, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, informa a la comunidad que a partir de hoy, 31 de octubre finaliza la temporada autorizada de quemas de residuos forestales en nuestra localidad.

Asimismo, la Secretaría de Servicios Públicos recuerda a los vecinos y vecinas que hoy es el ultimo día de recibimiento de residuos forestales en el Macro lote 5, exclusivamente para su quema controlada, en el horario de 8:00 a 17:30 horas.
Se solicita a la comunidad acercar allí estos materiales dentro del plazo y horarios establecidos.

Bajo el vigente decreto de emergencia ígnea, y una vez concluida la temporada habilitada, queda terminantemente prohibido hacer fuego en lugares no autorizados.
Es fundamental respetar esta normativa para disminuir el riesgo de incendios forestales, especialmente en épocas de altas temperaturas y baja humedad.

Solicitamos la colaboración y el compromiso de todos los vecinos y vecinas para cuidar nuestro entorno natural y la seguridad de nuestra comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura presenta el Presupuesto Municipal 2026.

Oct 31, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer firmó el Convenio Marco correspondiente al proyecto Bosque de Lumas.

Oct 31, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Prohíben la comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en Neuquén.

Oct 31, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura presenta el Presupuesto Municipal 2026.

31 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer firmó el Convenio Marco correspondiente al proyecto Bosque de Lumas.

31 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Deportes

La Secretaría de Deportes invita al Torneo “Súper 8 de Newcom +50”

31 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Hoy Finaliza la temporada de quemas de residuos forestales en Villa La Angostura.

31 octubre, 2025 Prensa Vla