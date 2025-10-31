Hoy Finaliza la temporada de quemas de residuos forestales en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura, informa a la comunidad que a partir de hoy, 31 de octubre finaliza la temporada autorizada de quemas de residuos forestales en nuestra localidad.

Asimismo, la Secretaría de Servicios Públicos recuerda a los vecinos y vecinas que hoy es el ultimo día de recibimiento de residuos forestales en el Macro lote 5, exclusivamente para su quema controlada, en el horario de 8:00 a 17:30 horas.

Se solicita a la comunidad acercar allí estos materiales dentro del plazo y horarios establecidos.

Bajo el vigente decreto de emergencia ígnea, y una vez concluida la temporada habilitada, queda terminantemente prohibido hacer fuego en lugares no autorizados.

Es fundamental respetar esta normativa para disminuir el riesgo de incendios forestales, especialmente en épocas de altas temperaturas y baja humedad.

Solicitamos la colaboración y el compromiso de todos los vecinos y vecinas para cuidar nuestro entorno natural y la seguridad de nuestra comunidad.