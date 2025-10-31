El Intendente Javier Murer firmó el Convenio Marco correspondiente al proyecto Bosque de Lumas.

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer firmó el Convenio Marco correspondiente al proyecto Bosque de Lumas, en cumplimiento de la Ordenanza que le dio origen. Este acuerdo contempla el desarrollo de obras complementarias que se ejecutarán en distintos puntos de la ciudad, entre ellas la cubierta del playón de la Plaza de los Niños, la construcción de dos viviendas institucionales, la edificación de un Centro Cultural y de Educación Tecnológica de 600 m², la construcción del sendero elevado que conecta la ciudad con el lago, y la construcción e instalación de una cancha de césped sintético en un predio a designar por el Ejecutivo, donde se desarrollará el proyecto de un campo deportivo, junto con otras intervenciones orientadas a fortalecer la infraestructura local y dar respuesta a las demandas habitacionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida urbana.

La propuesta Bosque de Lumas plantea el desarrollo de un Club de Campo junto a un plan de extensión urbana que proyecta el crecimiento de la ciudad sobre el límite actual del Barrio Once. El trazado culmina en un borde costanero o rambla, en el inicio del Área Natural Protegida, desde donde parte un sendero elevado que atraviesa el mallín y llega hasta la playa.

Este proyecto integral promueve un modelo de desarrollo equilibrado, donde la expansión urbana se concibe como un vínculo respetuoso y activo con el entorno natural, reforzando la identidad paisajística y comunitaria que distingue a Villa La Angostura.