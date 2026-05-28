Se realizara una convocatoria abierta para exposiciones en el MAC.

La Secretaria de Gobierno y la Subsecretaria de Cultura a cargo del Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier realiza convocatoria abierta para exposiciones en el MAC.

Con el objetivo de asegurar igualdad de oportunidades para los y las artistas y fomentando su participación. El MAC Conrad Meier inicia su planificación anual de exposiciones con una convocatoria para presentación de proyectos, dirigida a artistas visuales, fotógrafos/as, curadores, escultores/as, y otros/as. Individuales, colectivos/as o talleres que deseen exponer en la sala interna o espacio externo del museo

Fecha límite de recepción: Hasta el 30 de septiembre de 2026.Para mejor información y presentación de los proyectos solo vía mail: mac@villalaangostura.gov.ar

Museo de Arte Contemporáneo

Cerro Centinela 325 de Villa La Angostura.