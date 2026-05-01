El Ejecutivo impulsa una obra clave para el gas en Manzana K y da un paso concreto hacia su ejecución.

El Concejo Deliberante de Villa La

Angostura aprobó la Ordenanza N° 4348/2026, mediante la cual se autoriza al

Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el primer llamado a Licitación

Privada N° 06/2026 para la ejecución de la obra “Muro de gaviones para red de

gas – Manzana K”.



Se trata de una intervención fundamental

y previa al tendido de la red de gas en ese sector, ya que permitirá la

contención del terreno y la consolidación de la vereda, garantizando

condiciones de estabilidad y seguridad para avanzar con la infraestructura de

servicios.



La obra cuenta con un presupuesto oficial

de $69.920.000 y forma parte de un proyecto integral que busca ampliar y

mejorar el acceso al gas en la localidad, dando respuesta a una demanda

histórica de vecinos y vecinas del sector.



Desde el Ejecutivo Municipal destacaron

que esta intervención destraba una etapa clave para avanzar con la red de gas

en el sector, dando un paso concreto en la mejora de servicios.



Asimismo, remarcaron la importancia de

contar con las autorizaciones necesarias para poder iniciar los procesos

administrativos correspondientes y dar continuidad a proyectos que impactan

directamente en la calidad de vida de la comunidad.









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