El Ejecutivo impulsa una obra clave para el gas en Manzana K y da un paso concreto hacia su ejecución.

El Concejo Deliberante de Villa La
Angostura aprobó la Ordenanza N° 4348/2026, mediante la cual se autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el primer llamado a Licitación
Privada N° 06/2026 para la ejecución de la obra “Muro de gaviones para red de
gas – Manzana K”.
Se trata de una intervención fundamental
y previa al tendido de la red de gas en ese sector, ya que permitirá la
contención del terreno y la consolidación de la vereda, garantizando
condiciones de estabilidad y seguridad para avanzar con la infraestructura de
servicios.
La obra cuenta con un presupuesto oficial
de $69.920.000 y forma parte de un proyecto integral que busca ampliar y
mejorar el acceso al gas en la localidad, dando respuesta a una demanda
histórica de vecinos y vecinas del sector.
Desde el Ejecutivo Municipal destacaron
que esta intervención destraba una etapa clave para avanzar con la red de gas
en el sector, dando un paso concreto en la mejora de servicios.
Asimismo, remarcaron la importancia de
contar con las autorizaciones necesarias para poder iniciar los procesos
administrativos correspondientes y dar continuidad a proyectos que impactan
directamente en la calidad de vida de la comunidad.
El Concejo Deliberante de Villa La