Cierre anual de la Escuela Municipal de Patín.

Dic 12, 2025

Este viernes 12 de diciembre se realizó el cierre anual de actividades de la Escuela Municipal de Patín, en las instalaciones del Colegio “Jaime de Nevares”.

La jornada contó con una gran concurrencia de niñas y niños que participaron activamente de la propuesta deportiva a lo largo de todo el año, acompañados por sus familias y el equipo docente.

Durante el encuentro se entregaron certificados de participación, destacando el compromiso, la constancia y el aprendizaje alcanzado, en el marco de las políticas municipales que promueven el deporte como herramienta de integración y formación.

