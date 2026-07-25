Más de 6.000 personas ya disfrutaron del Mercado de Montaña: este sábado será el gran cierre con gastronomía, música y actividades para toda la familia

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a vecinos, vecinas y turistas a vivir este sábado 25 de julio la jornada de cierre del Mercado de Montaña – Invierno 2026, una propuesta que ya se consolidó como uno de los grandes atractivos de estas vacaciones de invierno.

Con más de 6.000 visitantes desde su apertura, el Mercado de Montaña ha superado las expectativas, convirtiéndose en un espacio de encuentro que pone en valor el trabajo de emprendedores, productores, artesanos y gastronomía local, además de ofrecer una variada agenda cultural para toda la familia.

La última jornada contará con una programación especial:

18:00 hs: actividades recreativas para las infancias.

20:00 hs: gran cierre musical con Los Elegidos del Sur.

En el marco de la propuesta gastronómica, el emprendimiento Hodó ofrecerá dos especialidades elaboradas con productos regionales:* Bagel de trucha.* Bagel de cordero.El Mercado de Montaña se desarrolla con entrada libre y gratuita en el Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata, brindando durante toda la semana un espacio para disfrutar de la identidad, los sabores y el talento de Villa La Angostura.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad y a quienes visitan la localidad a ser parte de esta jornada de cierre y seguir acompañando una iniciativa que fortalece el desarrollo local, promueve el trabajo de nuestros emprendedores y ofrece una experiencia única para disfrutar en familia durante la temporada invernal.