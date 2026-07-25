La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se registró una caída de rocas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Huemul.Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el lugar para despejar la calzada y realizar las tareas correspondientes.

Asimismo, efectivos de la Policía de Villa La Angostura y la Dirección de Protección Civil, a cargo de Aldana Rodríguez, permanecen en apresto y coordinando acciones preventivas para resguardar la seguridad en el sector.

Se solicita a quienes deban transitar por la zona hacerlo con extrema precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar. Se recomienda evitar la circulación hasta que las condiciones sean seguras.