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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Caída de rocas sobre la Ruta Nacional 40.

Jul 25, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se registró una caída de rocas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Huemul.Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el lugar para despejar la calzada y realizar las tareas correspondientes.

Asimismo, efectivos de la Policía de Villa La Angostura y la Dirección de Protección Civil, a cargo de Aldana Rodríguez, permanecen en apresto y coordinando acciones preventivas para resguardar la seguridad en el sector.

Se solicita a quienes deban transitar por la zona hacerlo con extrema precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar. Se recomienda evitar la circulación hasta que las condiciones sean seguras.

By Prensa Vla

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