Comunicado: actualización sobre trabajos de Servicios Públicos y suministro de agua.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que personal de la Secretaría de Servicios Públicos continúa desarrollando distintos trabajos en la localidad.

Durante la jornada se realizaron tareas de limpieza de bocas de tormenta y el retiro de un árbol caído sobre calle 27.

Además, se produjo un inconveniente técnico en el sistema automatizado de la bomba del Puerto debido a un inconveniente en el automatizados, el desperfecto ya fue reparado y el sistema se encuentra nuevamente en funcionamiento.

Como consecuencia de esta situación, la cisterna quedó sin reserva, por lo que podría registrarse baja presión o falta de agua en los sectores de Puerto y Maikana, principalmente en aquellos hogares que no cuentan con tanque de almacenamiento.

El servicio ya fue restablecido y se encuentra en proceso de recuperación.

Se estima que el suministro quedará completamente normalizado alrededor de las 16:00 horas.

Agradecemos la comprensión de los vecinos ante los inconvenientes ocasionados.