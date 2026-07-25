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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Comunicado: actualización sobre trabajos de Servicios Públicos y suministro de agua.

Jul 25, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que personal de la Secretaría de Servicios Públicos continúa desarrollando distintos trabajos en la localidad.

Durante la jornada se realizaron tareas de limpieza de bocas de tormenta y el retiro de un árbol caído sobre calle 27.

Además, se produjo un inconveniente técnico en el sistema automatizado de la bomba del Puerto debido a un inconveniente en el automatizados, el desperfecto ya fue reparado y el sistema se encuentra nuevamente en funcionamiento.

Como consecuencia de esta situación, la cisterna quedó sin reserva, por lo que podría registrarse baja presión o falta de agua en los sectores de Puerto y Maikana, principalmente en aquellos hogares que no cuentan con tanque de almacenamiento.

El servicio ya fue restablecido y se encuentra en proceso de recuperación.

Se estima que el suministro quedará completamente normalizado alrededor de las 16:00 horas.

Agradecemos la comprensión de los vecinos ante los inconvenientes ocasionados.

By Prensa Vla

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