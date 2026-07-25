Más de 300 nuevas conexiones de gas natural permiten vivir un invierno distinto en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que ya son más de 300 las nuevas conexiones domiciliarias de gas natural habilitadas en la localidad, como resultado de la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Este avance representa un cambio concreto en la vida cotidiana de cientos de vecinos y vecinas que hoy pueden atravesar el invierno con un servicio más seguro, eficiente y económico para calefaccionar sus hogares.

Luego de años de restricciones que impedían incorporar nuevos usuarios al sistema, la obra ejecutada por el Gobierno Provincial permitió recuperar la capacidad necesaria y avanzar progresivamente con las instalaciones que ya contaban con la correspondiente aprobación técnica.

En abril se habían registrado 79 nuevos medidores. Actualmente, la cifra ya supera las 300 conexiones, evidenciando el impacto inmediato de una inversión estratégica que comenzó a transformar una demanda histórica de la comunidad en soluciones concretas.

Para muchas familias angosturenses, este es un invierno distinto:

significa dejar atrás sistemas de calefacción más costosos, mejorar las condiciones de seguridad dentro de los hogares y contar con un servicio esencial que aporta mayor previsibilidad y calidad de vida.

Desde el Municipio se destaca el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y el trabajo articulado que permitió destrabar una problemática vigente desde el año 2022.

La ampliación del acceso al gas natural constituye una acción fundamental para acompañar el crecimiento de Villa La Angostura con la infraestructura que necesita, saldando deudas históricas y garantizando que cada vez más vecinos puedan acceder a servicios esenciales.