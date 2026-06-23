Llega el FABKIDS EDICIÓN INVIERNO

Abrimos la convocatoria para vivir unas vacaciones de invierno llenas de creatividad, tecnología, diseño, juegos y aprendizaje!

Invitamos a niñas y niños de 7 a 10 años a participar de una experiencia única donde podrán crear, explorar, imaginar y compartir junto a nuevos amigos.

Durante el receso invernal👧👦

Destinado a niñas y niños de 7 a 10 años📩 Informes e inscripciones:desarrollo.sostenible@villalaangostura.gov.ar

Los esperamos para disfrutar un invierno lleno de descubrimientos, desafíos, diversión y muchas experiencias para aprender haciendo! ❄️🛠️🎮🎨