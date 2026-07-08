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Asistencia Financiera: Fomento de la Economia del conocimiento.

Jul 8, 2026

Esta asistencia financiera está destinada a personas y empresas que deseen incorporar tecnología y/o servicios de la economía del conocimiento para mejorar sus procesos productivos, crear soluciones innovadoras y generar oportunidades de crecimiento.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Pueden solicitarlo personas humanas (monotributistas) y/o jurídicas privadas (empresas, cooperativas) de Neuquén que:

  • Desarrollen actividades de la Economía del Conocimiento.
  • Inviertan en la incorporación de tecnología, transformación digital y otros servicios de la economía del conocimiento.

¿Cuáles son las actividades incluidas?

Las actividades elegibles son:

  • Software y servicios informáticos y digitales
  • Producción y postproducción audiovisual
  • Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética
  • Servicios geológicos y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones
  • Nanotecnología y nanociencia
  • Industria satelital y aeroespacial
  • Ingeniería para la industria nuclear

Destino de los fondos

Los fondos pueden destinarse a:

  • ACTIVOS FIJOS: Equipos de computación, impresoras, escáneres, cámaras de video y fotografía, sets de grabación, equipos para la realización de prácticas de ciencias, equipos de diagnóstico, máquinas CNC, robots, sensores, GPS, drones, equipos para experiencias inmersivas, entre otros.
  • CAPITAL DE TRABAJO: Componentes electrónicos y mecánicos, resinas, filamentos, reactivos químicos, entre otros.
  • ACTIVOS INTANGIBLES:
    • Software: Licencias, sistemas operativos, suites de desarrollo, diseño gráfico, gestión de bases de datos, entre otros.
    • Desarrollos tecnológicos: Aplicaciones móviles y web, inteligencia artificial, plataformas de colaboración, transformación digital, sistemas informáticos.
    • Servicios: Hosting, ciberseguridad, marketing digital, digitalización, pagos electrónicos, tiendas virtuales, e-commerce, streaming.
    • Capacitación: Diseño de programas, transformación digital, uso de software y hardware, habilidades digitales, talleres especializados.

Condiciones del Crédito

  • Monto: Hasta $30.000.000 por beneficiario.
  • Plazo Total: Hasta 48 meses.
  • Período de Gracia: Hasta 12 meses.
  • Tasa de Interés: Variable, 50% de la Tasa Nominal Anual del BNA + 2 puntos (tope del 50%).

Garantías

  • Hasta $6.000.000: Garantía personal.
  • De $6.000.001 a $12.000.000: Garantía solidaria.
  • Desde $12.000.001 a $30.000.000: Garantías reales, aval de SGR o seguro de caución.

Beneficio para empresas que constituyan garantías con FOGANUE

Las empresas que constituyan garantías con FOGANUE pueden acceder a:

  • Descuento en la tasa de interés que cubre el costo de constitución del aval patrimonial.
  • Financiación del costo del aval patrimonial.
  • Descuento directo del desembolso, evitando así que los beneficiarios incurran en gastos previos a la monetización del crédito.

¿Cómo solicitar tu crédito?

  1. Paso 1: ¡Contactanos! Escribinos a nuestro mail anideneuquen@gmail.com o al teléfono  y nos pondremos en contacto para brindarte toda la información.
  2. Paso 2: Comprobá si sos sujeto de crédito. Te enviaremos un formulario online para que completes y te diremos si cumples con los requisitos.
  3. Paso 3: Después de nuestra confirmación, te enviaremos los formularios necesarios para continuar con tu solicitud.

By Prensa Vla

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