Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Cultura Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Último encuentro de Casa Cultural Joven.

Dic 22, 2025

El pasado sábado 20 de diciembre vivimos el último encuentro del año de Casa Cultural Joven

Con una gran convocatoria, compartimos juegos, risas y una rica merienda, celebrando todo lo construido durante estos meses.Casa Cultural Joven comenzó en julio de este año, de manera articulada entre la Secretaría de Cultura y Recreación y la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, a partir de la necesidad de ofrecer a las y los adolescentes un espacio seguro de encuentro entre pares.

A lo largo del año se realizaron distintos talleres y espacios de juegos de mesa, fortaleciendo la participación, la expresión y el compartir.

Nos volvemos a encontrar el sábado 10 de enero.¡Los esperamos!

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Feria Navideña – Dirección de Desarrollo Local

Dic 21, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Se lanzó el Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes.

Dic 20, 2025
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – CONCURSO DE PRECIO – CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS MAYORES

Dic 19, 2025

Otras noticias

Cultura Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Último encuentro de Casa Cultural Joven.

22 diciembre, 2025 Prensa Vla
Sin categoría

Egreso del Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia”

21 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Feria Navideña – Dirección de Desarrollo Local

21 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se lanzó el Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes.

20 diciembre, 2025 Prensa Vla