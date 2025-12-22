Último encuentro de Casa Cultural Joven.

El pasado sábado 20 de diciembre vivimos el último encuentro del año de Casa Cultural Joven

Con una gran convocatoria, compartimos juegos, risas y una rica merienda, celebrando todo lo construido durante estos meses.Casa Cultural Joven comenzó en julio de este año, de manera articulada entre la Secretaría de Cultura y Recreación y la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, a partir de la necesidad de ofrecer a las y los adolescentes un espacio seguro de encuentro entre pares.

A lo largo del año se realizaron distintos talleres y espacios de juegos de mesa, fortaleciendo la participación, la expresión y el compartir.

Nos volvemos a encontrar el sábado 10 de enero.¡Los esperamos!