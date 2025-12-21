Angostura Informa

Egreso del Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia”

Dic 21, 2025

Se realizó el acto de cierre y egreso de 9 niños y niñas del Centro de Cuidados Infantiles (CCI) Soles de la Patagonia.
La ceremonia contó con la presencia de familiares, compañeros y compañeras de sala, el equipo de trabajo de la institución y el acompañamiento de la Subsecretaria de Desarrollo Humano, Ana Julia Enrique.
Desde la coordinación del CCI se destacó que el tránsito por este espacio constituye una etapa significativa en el crecimiento y desarrollo de las infancias, y que el recorrido continúa en nuevos ámbitos educativos y comunitarios.

Asimismo, se expresó un cálido deseo: que cada niño y niña encuentre siempre personas y lugares donde puedan crecer con derechos, con voz, con sueños y en libertad.
Las puertas del CCI quedan abiertas en el recuerdo y en el corazón de quienes formaron parte de esta etapa.

