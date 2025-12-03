Llamado a Concurso Abierto

El Ejecutivo Municipal, con intervención de la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD) llama a concurso para cubrir los siguientes cargos vacantes:

Director/a Protección Civil (Decreto 2738/2025)ESTUDIOS Y FORMACIÓN TÉCNICA:

Poseer título habilitante, Terciarios o Universitarios en:Protección Civil y Emergencias, prevención de desastres, Gestión del Riesgo, Seguridad Pública, Emergencias Sanitarias y desastres, Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias.

La formación complementaria, como postgrados o certificaciones en gestión de riesgos o manejo de desastres, también podría valorarse en el procedimiento de selección.

Acreditar capacitaciones relacionadas al cargo a concursar.

Conocimiento del marco jurídico vigente en gestión de riesgos (Ley 3119, Ordenanzas locales, SINAGIR).

Se evaluarán en particular, las siguientes competencias personales:

Capacidad de liderazgo,Trabajo en equipo,Compromiso,Y demás condiciones que favorezcan el clima laboral y la productividad del equipo.

Manejo de herramientas informáticas: Suite Google, procesador de texto, planillas de cálculos, base de datos, internet y correo electrónico.

Director/a CET – Creciendo Entre Todos (Decreto 2741/2025)ESTUDIOS Y FORMACIÓN TÉCNICA:

Poseer título profesional habilitante con incumbencia en aspectos terapéuticos y asistenciales.

Poseer Matrícula de salud provincial vigente. Conocimiento de la Normativa General de Funcionamiento de la Administración Pública Municipal y Procesos Administrativos.

Se valorará poseer conocimiento sobre: Cursos en Primeros Auxilios – RCP (Preferentemente).

Se evaluarán en particular, las siguientes competencias personales:Habilidad para el trabajo en equipo.

Valoración de formación y experiencia previa en intervenciones de atención integral en salud con enfoque comunitario.

Capacidad para resolver en conjunto con el equipo técnico las diferentes situaciones problemáticas determinando estrategias de abordaje, asesoramiento y/o derivación.

Vocación, actitud de servicio, responsabilidad y compromiso.

Actitud proactiva en la generación y acompañamiento de proyectos institucionales, aportando recursos necesarios y realizando las gestiones municipales/provinciales/nacionales concernientes para el desarrollo de los mismos.

Capacidad comunicativa y de articulación con los directivos de las áreas municipales/provinciales/nacionales en pos de garantizar el óptimo funcionamiento del servicio de salud.

Destreza para establecer proyectos de trabajo conjunto con diversas instituciones y efectores de salud, desarrollo social y educación.

Compromiso con el trabajo y reuniones interdisciplinarias, fomentando e impulsando las mismas, como así también las reuniones del personal institucional.Iniciativa para redacción y presentación de informes y planificaciones anuales.

Trato respetuoso, digno y atento a las personas con discapacidad y su familia.

Habilidad para detectar presuntas necesidades de los usuarios y transmitirlas en tiempo y forma a quien corresponda en cada caso.

Honestidad y reserva de información sobre usuarios de la institución y sobre el personal a cargo.

Compromiso en el buen uso de los espacios, mobiliario y material.

POSTULACIÓN

Los postulantes deberán presentar sus antecedentes por Mesa de Entrada de la Municipalidad en sobre cerrado, desde el día 02 de diciembre hasta las 14 horas del día 12 de diciembre de 2025, a los fines de elevarlo a la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina.

Documentación Obligatoria:

Carta de presentación para ocupar el puesto de Dirección.Curriculum vitae actualizado que refleje las competencias técnicas requeridas. Constancia de no estar en el Registro Provincial de Violencia. Constancia de no ser Deudor Alimentario. Libre deuda de Recaudaciones y Tribunal de Faltas. Declaración jurada de permanencia mínima de 5 años en el cargo, renunciando a otros concursos o pases de área mientras dure dicha condición.

Los/as postulantes deberán presentar un Plan de Trabajo para el corto, mediano y largo plazo para el sector pudiendo la JACAD solicitarle se presente a la junta a defender el mismo.