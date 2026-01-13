Villa La Angostura fortalece sus instituciones deportivas con el programa Clubes Sociales.

Las instituciones deportivas de Villa La Angostura continúan fortaleciendo su infraestructura a través del programa provincial Clubes Sociales, impulsado por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura del Gobierno del Neuquén, que acompaña a clubes y asociaciones en la mejora de sus espacios deportivos y comunitarios.

En el marco de una recorrida por la región de Los Lagos del Sur, la secretaria de Deportes de la provincia, María Fernanda Villone, visitó entidades locales para constatar el avance de las obras que se ejecutan con aportes provinciales, destinados a consolidar el desarrollo del deporte como política pública.

En Villa La Angostura, el Coihues Rugby Club se encuentra ampliando su gimnasio y la cocina del Salón de Usos Múltiples, una obra clave que permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento y fortalecer las actividades sociales y comunitarias que allí se desarrollan.

Por su parte, el Club Andino Villa La Angostura avanza con proyectos de infraestructura que buscan brindar mejores espacios para sus socios y socias, acompañando el crecimiento de una institución histórica vinculada al deporte de montaña y a la identidad local.

Desde la Secretaría de Deportes provincial destacaron la importancia del seguimiento de las obras y de las rendiciones de los fondos asignados, remarcando que se trata de una inversión pública que vuelve a la comunidad en forma de más y mejores espacios para el deporte, la inclusión y la vida social.

El programa Clubes Sociales alcanza actualmente a 92 instituciones deportivas en toda la provincia, reafirmando el compromiso del Estado neuquino con el fortalecimiento de los clubes como espacios fundamentales de encuentro, formación y desarrollo comunitario.