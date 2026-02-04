“Marathon”: tango, resistencia e ironía en escena.

La obra “Marathon”, de Ricardo Monti, se presenta el jueves 6 de febrero a las 22 horas en el Centro de Convenciones Arrayanes, con una potente puesta en escena dirigida por Cinthia Demarco.

Ambientada en el Buenos Aires de la década del 30, en plena crisis económica y social, la obra propone un universo atravesado por el tango, la necesidad y la supervivencia. Cinco parejas participan desde hace horas —y días— en un concurso de baile con la promesa de un premio desconocido.

Danzan sin descanso, en círculos interminables, sometidos a una maquinaria tan cruel como absurda.Un animador y su guardaespaldas sostienen las reglas de este juego despiadado, mientras la llegada de una mujer misteriosa a la medianoche altera el equilibrio y siembra confusión.

La ironía y el humor negro se entrelazan con la incertidumbre, el peligro y la violencia simbólica, generando un fuerte impacto en el espectador, que desde su butaca se vuelve testigo y cómplice.

“Marathon” construye un escenario que roza la tragedia, pero que se sostiene en lo ridículo de sus circunstancias, invitando a una reflexión profunda sobre los límites humanos, la dignidad y la resistencia.Una pregunta atraviesa toda la obra y queda resonando al final:Bailan… en el infierno bailan… ¿vos, cuánto aguantarías?

📍 Lugar: Centro de Convenciones Arrayanes

📅 Fecha: Jueves 6 de febrero

🕙 Hora: 22 hs

⏱ Duración: 100 minutos