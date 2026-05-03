LA MUNICIPALIDAD HONRA A LOS HÉROES DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO

La Municipalidad de Villa La Angostura, Conmemoa hoy 2 de mayo 44° Aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, ocurrido durante la Guerra de Malvinas en 1982.Hoy honramos a los 323 héroes que dieron su vida por la Patria en las frías aguas del Atlántico Sur, su sacrificio no se olvida. Malvinas es una causa nacional y desde Villa la Angostura mantenemos viva la memoria.Hoy 2 de mayo Conmemoramos una fecha que duele, pero que nos une como argentinos. Hace 44 años, 323 compatriotas quedaron para siempre en las aguas heladas del Atlántico Sur. Eran jóvenes, eran padres, eran hijos, eran marinos del Crucero ARA General Belgrano.El Crucero ARA General Belgrano fue atacado el 2 de mayo de 1982 por el submarino británico HMS Conqueror, fuera de la zona de exclusión. De los 1093 tripulantes, 323 perdieron la vida y 770 fueron rescatados.Recordar al Crucero ARA General Belgrano es recordar el valor, la entrega y el amor a la Patria. A nuestros veteranos, gracias eternas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.Hoy honramos a esos 323 héroes. Pero también abrazamos a los 770 sobrevivientes y a todos los veteranos de Malvinas que viven entre nosotros. Acá en nuestra querida Villa la Angostura tenemos héroes que caminan por nuestras calles.Malvinas no es solo una fecha en el calendario.

Es una causa, es memoria, es soberanía y se defiende todos los días, educando, recordando y acompañando a nuestros veteranos.A las familias de los caídos: nuestro respeto eterno. A los veteranos: nuestro agradecimiento eterno.

A los más jóvenes, que sepan que esta tierra se defiende con valor, pero también con memoria.Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.