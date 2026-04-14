Corte parcial de energía eléctrica, Villa Correntoso.

La Municipalidad informa que, en conjunto con EPEN, se están llevando adelante tareas en la calle Las Gaviotas al 65, vinculadas a la intervención de árboles que representan un riesgo sobre el tendido eléctrico.

Por este motivo, se dispuso la suspensión momentánea del suministro eléctrico de manera parcial, afectando únicamente a la manzana donde se desarrollan los trabajos, y no a la totalidad del barrio.Se estima que el servicio será restablecido aproximadamente a las 18 horas.

Se solicita a los vecinos y vecinas comprensión ante las molestias ocasionadas, en el marco de acciones preventivas que buscan garantizar la seguridad de la comunidad.