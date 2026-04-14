Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Corte parcial de energía eléctrica, Villa Correntoso.

Abr 14, 2026

La Municipalidad informa que, en conjunto con EPEN, se están llevando adelante tareas en la calle Las Gaviotas al 65, vinculadas a la intervención de árboles que representan un riesgo sobre el tendido eléctrico.

Por este motivo, se dispuso la suspensión momentánea del suministro eléctrico de manera parcial, afectando únicamente a la manzana donde se desarrollan los trabajos, y no a la totalidad del barrio.Se estima que el servicio será restablecido aproximadamente a las 18 horas.

Se solicita a los vecinos y vecinas comprensión ante las molestias ocasionadas, en el marco de acciones preventivas que buscan garantizar la seguridad de la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Atención al Vecino

CONVOCATORIA A ASAMBLEA – JUNTA VECINAL B° EL MALLÍN

Abr 13, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Atención al Vecino

Convocatoria a Asamblea de la Junta Vecinal del Barrio Calfuco.

Abr 13, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

CONCURSO DE PRECIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN.

Abr 13, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Corte parcial de energía eléctrica, Villa Correntoso.

14 abril, 2026 Prensa Vla
Residuos

CONCURSO DE PRECIO N° 011 /2026 – PARA LA ADQUISICIÓN de “UNA PRENSA VERTICAL PARA PLASTICOS/CARTON/LATAS PARA EL SECTOR DE TRATAMIENTO DE RSU”

14 abril, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Servicios Públicos

CONCURSO DE PRECIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN.

14 abril, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Servicios Públicos

Llamado de Concurso de Precios para el servicio de desratización, desinfección ydesinsectación en Establecimientos Educativos-Zona Unica –Villa la Angostura

14 abril, 2026 Prensa Vla