Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

Ene 9, 2026

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará tres cortes programados de suministro eléctrico con el objetivo de realizar el montaje de transformadores de corriente en distintas subestaciones transformadoras, conforme al siguiente detalle:

Cortes programados:

  1. Martes 13: para realizar montaje de columna y mantenimiento correctivo.
  • En horario de 8 a 12 hs: Alimentador La Villa desde Cámara Chumuy. Barrios Afectados: Las Margaritas, Loteo Social, Peumayen, Cahuin-Hue, Tres Cerros. – INSTITUCIONES: Escuela Nº 341, Gimnasio Adrián Marcado, Centro de Salud Las Margaritas, Guardería Municipal, Escuela de los Andes, Jardín 57.
  1. Miércoles 14: montaje de Mediciones
  • En horario de 7 a 8 hs: Subestación El Cruce. Barrios Afectados: parte de El Cruce. Calles afectadas: Arrayanes entre Nahuel Huapi y Cerro Inacayal; A.L Barbagelata entre Del Pehuen y J. de Nevares; J. de Nevares; Nahuel Huapi entre Av. Arrayanes y El Calafate; Las Frambuesas entre Nahuel Huapi y Cerro Inacayal; Cerro Belvedere entre Av. Arrayanes y Las Frutillas; El Calafate entre Nahuel Huapi y Cerro Inacayal; Los Maquis entre Nahuel Huapi y Cerro Bayo; Los Taiques entre Nahuel Huapi y Cerro Belvedere.
  • En horario de 8 a 10 hs: Subestación Meier. Barrios Afectados: parte de El CruceCalles afectadas: Las Retamas entre Bv. Pascotto y Las Mutisias; Las Fucsias entre Bv. Pascotto y Los Notros; Los Notros entre Sayhueque y Av. Arrayanes; Av. Arrayanes entre Los Notros y Bv. Pascotto; Sayhueque; Bv. Pascotto entre Las Fucsias y Colihue; Colihue entre De Los Gringos y Los Notros.
  1. Jueves 15: montaje de mediciones
  • En horario de 8 a 10 hs: Subestación Salamidas. Barrios Afectados: parte de El Cruce. Calles afectadas: Arrayanes entre Siete Lagos y Los Notros; Las Mutisias entre Av. Arrayanes y Las Retamas; Las Fucisas entre Av. Siete Lagos y Los Notros.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Corte total del servicio de agua por rotura de caño – Calle Chumuy.

Ene 9, 2026
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

CONVOCATORIA ABIERTA A VIVERISTAS PARA LA 13° FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026 EN VILLA LA ANGOSTURA

Ene 8, 2026
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

COMUNICADO OFICIAL – EMERGENCIA IGNEA – VILLA LA ANGOSTURA.

Ene 7, 2026

Otras noticias

Comunicado

Corte total del servicio de agua por rotura de caño – Calle Chumuy.

9 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa Traful fue sede de la primera asamblea del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana.

9 enero, 2026 Prensa Vla
Zoonosis

Jornada de Inscripción para Castración, Esterilizacion y entrega de desparasitarios.

9 enero, 2026 Prensa Vla
Comunicado

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

9 enero, 2026 Prensa Vla