CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará tres cortes programados de suministro eléctrico con el objetivo de realizar el montaje de transformadores de corriente en distintas subestaciones transformadoras, conforme al siguiente detalle:

Cortes programados:

Martes 13: para realizar montaje de columna y mantenimiento correctivo.

En horario de 8 a 12 hs: Alimentador La Villa desde Cámara Chumuy. Barrios Afectados: Las Margaritas, Loteo Social, Peumayen, Cahuin-Hue, Tres Cerros. – INSTITUCIONES: Escuela Nº 341, Gimnasio Adrián Marcado, Centro de Salud Las Margaritas, Guardería Municipal, Escuela de los Andes, Jardín 57.

Miércoles 14: montaje de Mediciones

En horario de 7 a 8 hs: Subestación El Cruce. Barrios Afectados: parte de El Cruce. Calles afectadas: Arrayanes entre Nahuel Huapi y Cerro Inacayal; A.L Barbagelata entre Del Pehuen y J. de Nevares; J. de Nevares; Nahuel Huapi entre Av. Arrayanes y El Calafate; Las Frambuesas entre Nahuel Huapi y Cerro Inacayal; Cerro Belvedere entre Av. Arrayanes y Las Frutillas; El Calafate entre Nahuel Huapi y Cerro Inacayal; Los Maquis entre Nahuel Huapi y Cerro Bayo; Los Taiques entre Nahuel Huapi y Cerro Belvedere.

En horario de 8 a 10 hs: Subestación Meier. Barrios Afectados: parte de El Cruce. Calles afectadas: Las Retamas entre Bv. Pascotto y Las Mutisias; Las Fucsias entre Bv. Pascotto y Los Notros; Los Notros entre Sayhueque y Av. Arrayanes; Av. Arrayanes entre Los Notros y Bv. Pascotto; Sayhueque; Bv. Pascotto entre Las Fucsias y Colihue; Colihue entre De Los Gringos y Los Notros.

Jueves 15: montaje de mediciones

En horario de 8 a 10 hs: Subestación Salamidas. Barrios Afectados: parte de El Cruce. Calles afectadas: Arrayanes entre Siete Lagos y Los Notros; Las Mutisias entre Av. Arrayanes y Las Retamas; Las Fucisas entre Av. Siete Lagos y Los Notros.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.