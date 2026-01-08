Angostura Informa

CONVOCATORIA ABIERTA A VIVERISTAS PARA LA 13° FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026 EN VILLA LA ANGOSTURA

Ene 8, 2026

 La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Desarrollo Local, anuncia la apertura de la convocatoria para viveristas locales y de la región interesados en participar en la 13° Fiesta Nacional de los Jardines, que se llevará a cabo del 14 al 17 de febrero de 2026.

El evento, que celebra la belleza natural y el espíritu comunitario de nuestra localidad, invita a todos los productores del rubro a formar parte de esta edición con espacios exclusivos.

Detalles de Participación:

·       Destinatarios: Viveristas locales y de la región.

·       Fechas del Evento: Del 14 al 17 de febrero de 2026.

·       Ubicación: Predio del Gimnasio Municipal CEF N° 7.

·       Modalidad: Participación gratuita.

·       Facilidades: Espacios de 3×3 metros que incluyen servicios de agua y electricidad.

Se invita a los interesados a inscribirse y/u obtener más información a través de los siguientes canales:

Informes e Inscripciones:

·       Dirección: Millaqueo 124

·       Teléfono: (294) 15 4 96 9484

·       Correo Electrónico: economiasocial@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

